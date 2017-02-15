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Дорогие наши путешественники!

Бронируйте заранее и экономьте на путешествиях. В таком случае Вы выбираете именно тот отель, который нравится Вам на Вашем любимом курорте, а не тот, который остался.

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Дорогие наши путешественники!

Бронируйте заранее и экономьте на путешествиях. В таком случае Вы выбираете именно тот отель, который нравится Вам на Вашем любимом курорте, а не тот, который остался.

Черногория

Величие гор и морское побережье, удачное сочетание релакса, активных развлечений и шумной ночной жизни. Солнечная и дружелюбная, эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и экологичного отдыха.

1 человек – от 25000 рублей за 8 дней, завтраки, вылет из Москвы

Турция

Уникальная страна, где сочетаются восточный колорит, многовековая история с неописуемой красоты природой и шикарным сервисом. Это изумрудные холмы Мармариса, величественные скалы Кемера, сосновые леса Анталии, бесконечные равнины Белека, песчаные пляжи Сиде и лазурные воды Аланьи.

1 человек – от 13500 рублей за 8 дней, все включено, вылет из Краснодара

Кипр

Безвизовая страна с греческими корнями и отличными пляжами – именно то, что требуется российским туристам, которые любят принимать решение о поездке к морю в самый последний момент

1 человек – от 16500 рублей за 8 дней, завтраки, вылет из Москвы

Тунис

«Африка по-французски», сюда приезжают, в первую очередь, за идеальным пляжным отдыхом: мелкий белый песок, чистейшее море, комфортабельные отели - на любом курорте Туниса всего этого будет в избытке. Добавьте к перечисленному богатейшее историческое наследие, будь то древний Карфаген, античные руины или пустыня (Сахара), где снимали фильм «Звездные войны», знаменитая планета “Татуин”, культовое место для всех фанатов знаменитой саги Джорджа Лукаса, и, наконец, традиции талассотерапии: в любом хорошем отеле вам предложат десятки роскошных SPA-процедур.

1 человек – от 24000 рублей за 8 дней, все включено, вылет из Москвы

Объединенные Арабские Эмираты

Уникальная страна, которая удивляет своей неповторимой арабской экзотикой в сочетании с современными технологиями и беспрецедентной роскошью.

1 человек – от 27000 рублей за 8 дней, завтраки, вылет из Краснодара

Тайланд

Удивительное королевство вечного лета – это экзотическая природа, азиатская кухня и тропические фрукты, буддийские храмы, гостеприимные местные жители – яркие впечатления Вам гарантированы.

1 человек – от 46000 рублей за 11 дней, завтраки, вылет из Москвы

Шри-Ланка

Волшебный остров, расположенный в Индийском океане, где гармонично сочетаются спокойный пляжный отдых и активные экскурсионные маршруты. Зелень чайных плантаций, шум Индийского океана, мудрость аюрведы и тишина древних буддийских монастырей – все это ждет туристов на острове.

1 человек – от 46000 рублей за 12 дней, завтраки, вылет из Москвы

А также мы можем предложить Вам широкий ассортимент интереснейших экскурсионных туров по России – масленичные гуляния, туры по заповедникам Южного Урала, снегоходные туры, речные круизы 2017, авиатуры в Санкт-Петербург, Москву, тридевятое царство Калининград, поможем приобрести путевки в санатории и здравницы, автобусные туры с выездом из Керчи – в Сочи, Абхазию, Золотое Кольцо, Москву и Санкт-Петербург, Адыгею, Калмыкию!!!

Также в нашем агентстве «ВОКРУГ СВЕТА» Вы можете подобрать авиабилеты по выгодной цене. Просто позвоните нам!

Мы любим работать для Вас!

Агентство по туризму «Вокруг Света»

Наш адрес: Г. Керчь, ул. Ленина, 5, офис 8 (вход через РНКБ)

Тел.: + 7 978 800 1775

+ 7 978 763 8044

E-mail: turistinform@mail.ru

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