Компания «ВАД» уже разместила часть заказов на изготовление конструкций для федеральной трассы «Таврида». Об этом в интервью Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма, являющейся заказчиком строительства трассы, Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ.

«Есть график поставки материалов, уже синхронизированный с заводами, которые производят конструкции. Это серьёзные объёмы, поэтому заранее на предприятиях формируются производственные планы под «Тавриду». Компания «ВАД» уже разместила часть заказов на заводах», – сказал Сафронов и добавил, что с материковой части России, в частности, будут завозиться железобетонные и металлоконструкции.

Он также отметил, что разработан график поставки инертных материалов для строительства «Тавриды». При этом планируется, что доля привозных инертных материалов, которые в основном будут применяться для изготовления нижнего и верхнего слоя асфальтобетона, не превысит 20%.