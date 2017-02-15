Компания «ВАД» уже разместила часть заказов на изготовление конструкций для федеральной трассы «Таврида». Об этом в интервью Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма, являющейся заказчиком строительства трассы, Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ.
Он также отметил, что разработан график поставки инертных материалов для строительства «Тавриды». При этом планируется, что доля привозных инертных материалов, которые в основном будут применяться для изготовления нижнего и верхнего слоя асфальтобетона, не превысит 20%.
Напомним, в Керчи начали подготовительные работы под строительство автостанции на трассе «Таврида». Также для ее строительства у горожан изымут 22 земельных участка. На пути строительства «Тавриды» ученые насчитали полсотни археологических объектов. Строительство автоподходов к Керченскому мосту планировали начать в феврале.
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