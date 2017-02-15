Строители приступили к монтажу пролётов на морские опоры Крымского моста методом поперечной надвижки на морском участке у западной оконечности Тузлинской косы. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе заказчика транспортного перехода – ФКУ «Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ.

«Строители Крымского моста приступили к очередному этапу сооружения пролётов в акватории. На морском участке – у западной оконечности Тузлинской косы – выполняется установка пролётного строения на морские опоры методом поперечной надвижки с рабочего моста №1», – сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

В пресс-службе заказчика уточнили, что пролёт весом более 200 тонн собрали из заводских блоков на суше на специальном стенде. Затем на многоколёсных самоходных модулях конструкцию перевезли на рабочий мост, где оборудованы специальные выкаточные пути. По этим путям строение будет перемещено на опорные части и установлено в проектное положение.

«Поперечная надвижка используется на этом участке, так как все пролёты между косой и островом Тузла монтируются на одном уровне – около 4 метров. На участках от острова Тузла к фарватеру, где мост начинает подъем до 35 метров, используется метод продольной надвижки», – пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

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