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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» предлагает изготовление и профессиональный монтаж натяжных потолков по доступным ценам (прайс).

В короткие сроки изготовим и установим классический одноуровневый, двухуровневый, современный перфорированный или парящий потолок.

Как мы устанавливаем потолки?

Посмотрите видео, чтобы убедиться: наши сотрудники работают быстро и соблюдают технологию. Мы увозим с собой мусор, который остался после установки.

Примеры наших работ

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Контакты

Сайт: kerchremont.com

Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)

Телефон: +7 978 715-70-60 (есть вайбер)

Эл. почта: kerchremont@mail.ru

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