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Хорошее настроение на весь день обеспечит сытный и полезный обед. А когда обед не только вкусный, но еще и выгодный - вдвойне приятно! Приглашаем всех на «Твою Веранду» пообедать с 12.00 до 15.00! Плати меньше -30% на все меню. Обедай со вкусом! С любовью, «Твоя Веранда»!)

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Твоя Веранда: ул.Ленина, 43

Бронь столов: +7 978 815 95 16

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Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru/ или звони по номеру: +7 978 06 09 222