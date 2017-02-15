Диагностика и лечение заболеваний мочевой системы у мужчин и женщин, болезней мужской половой сферы — это область изучения урологии.
В ней существуют такие узкие направления, как детская урология, нефрология, онкоурология, урогинекология и др. В отдельное направление выделяется андрология, изучающая особенности мужского организма.
Урологические заболевания подразделяются на две больших группы: болезни половой и мочевой системы.
Болезни в урологии, относящиеся к первой группе:
- простатит;
- аденома предстательной железы;
- болезни, передающиеся половым путем;
- девиация полового члена;
- орхоэпидидимит
- бесплодие.
Ко второй группе относятсяпатологии мочевой системы, среди которых особое место занимают болезни почек: пиелонефрит, почечная недостаточность, уретрит, цистит, мочекаменная болезнь и пр.
Характерными признаками урологических заболеваний являются:
- болевые ощущения в паху;
- нарушения мочеиспускания;
- необычные выделения из половых путей;
- зуд и жжение;
- кровь или гной в моче.
Воспалительные процессы мочеполовой системы могут сопровождаться высокой температурой и ухудшением общего состояния.
При первых признаках болезней половой сферы нужно незамедлительно обратиться к специалисту-урологу. Самолечение часто способствует переходу заболевания в хроническую форму.
Главная опасность патологий мочеполовых органов — бессимптомное течение и нечеткая клиническая картина. Это влечет за собой развитие серьезных осложнений, в том числе — бесплодия. Поэтому важно регулярно проходить профилактический осмотр у уролога не менее 2 раз в год.
К счастью, теперь не нужно обзванивать всех знакомых и теребить интернет просьбами «Посоветуйте андролога» или «Подскажите хорошего уролога»! Консультация уролога теперь есть и в Керчи.
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- комплексная диагностика на высокоточном современном оборудовании;
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Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН»предлагает:
- комплексное лечение острого и хронического простатита и уретрита;
- комплексное лечение аденомы предстательной железы;
- диагностика и лечение воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря, мочекаменной болезни;
- диагностика и лечение опухолевых образований органов мочеполовой системы
- диагностика и лечения инфекций, передающихся половым путём;
- диагностикаи лечение репродуктивных нарушений у мужчин;
- диагностика и лечение недержания мочи у женщин;
- ультразвуковая диагностика почек и половых органов непосредственно в самом кабинете;
- уродинамические исследования - диагностика нарушений мочеиспускания;
- лечения сексуальных проблем (ослабление потенции, снижение или отсутствие эрекции, раннее семяизвержение, снижение полового влечения);
- лечение нарушенного мочеиспускания (частое, болезненное, затруднённое, ночное мочеиспускание);
- проведение цистоскопии гибким фиброоптическим цистоскопом.
- Проводятся все виды ультрасонографических исследований, в том числе допплерография.
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Прием ведет – врач уролог-андролог Липовский Юрий Сергеевич.
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- сосудов головного мозга;
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Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Фиброгастродуоденоскопия:
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
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- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
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