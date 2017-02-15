

2 145 Бизнес новости В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

СРОЧНО! Двухэтажная дача 50 м2, участок 4 сотки, в кооперативе «Степное 1»

Продаю двухэтажную дачу из белого кирпича, с балконом и погребом в полный рост. Дом 50 м2, участок 4 сотки, Кооператив «Степное 1» ( Аршинцево ) Мощный фундамент, железные двери и ставни на окнах. Земля ухоженная, плодородная имеются фруктовые деревья абрикос, яблоня, слива, гранат, виноград, и т.д. Рядом с домом залит фундамент под пристройку. На участке парковка для авто. Удобные подъездные пути, по грунтовой дороге. Магазины, школа, детский сад, поликлиника, пляж 15 минут ходьбы. Реальному покупателю торг. +7 978 710 98 88

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.