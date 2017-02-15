Продаю двухэтажную дачу из белого кирпича, с балконом и погребом в полный рост.
Дом 50 м2, участок 4 сотки, Кооператив «Степное 1» ( Аршинцево )
Мощный фундамент, железные двери и ставни на окнах.
Земля ухоженная, плодородная имеются фруктовые деревья абрикос, яблоня, слива, гранат, виноград, и т.д.
Рядом с домом залит фундамент под пристройку.
На участке парковка для авто.
Удобные подъездные пути, по грунтовой дороге.
Магазины, школа, детский сад, поликлиника, пляж 15 минут ходьбы.
Реальному покупателю торг.
+7 978 710 98 88