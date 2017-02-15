Строительное предприятие ООО «Марта» предлагает к продаже двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом строящемся двадцатиквартирном жилом доме по адресу Керчь, переулок 1-й Портовый, 6.
Сдача дома: декабрь 2016 года.
Предлагаемые квартиры:
Двухкомнатные площадью:64 кв.м,
Трехкомнатные: 79кв.м., 122 кв.м., 136 кв.м.
Четырехкомнатные: 152 кв.м и 159 кв.м.
Также, к продаже предлагаются офисные помещения площадью от 40 до 300 квадратных метров.
Все квартиры имеют индивидуальное отопление. Территория дома огорожена и имеет собственную стоянку для автомобилей.
Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону +7978-828-96-81