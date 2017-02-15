В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, жители дома №1 по улице переулок 2-й Портовый. Их дом отапливает торговый порт, но вот уже как неделю порт отключил все дома от отопления. В результате, в квартирах температура еле достигает 15 градусов тепла и то, только благодаря обогревателям и кондиционерам. Кроме того, как рассказывают жители, часть домов не газифицирована, поэтому, когда в последнее время начали отключать свет, людям нечем обогревать квартиры.

«Городские власти отвечают: «Все знаем, решаем вопрос», горячие линии тоже обещают разобраться. Информация о причине различная, то говорят, нет мазута, то - большая поломка», - написала жительница дома.

Также керчане сообщают, что даже когда порт отапливал дома, то все равно температура в квартирах была невысокая.

«Когда и топили, у нас в квартирах было всегда +18, на жалобы в разные инстанции порт не реагирует, просим нас отдать городу, не хотят», - написала керчанка.

Керчане прислали фотографии, на которых видно, что в квартире 14,7 градусов тепла. А температура батареи 25 градусов

В торговый порт за комментарием не смогли дозвониться ни читатели, ни журналисты.