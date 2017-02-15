В Керчи, с 10 по 12 февраля сотрудники ГИБДД провели очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В результате проведенного мероприятия сотрудники ГИБДД г. Керчи выявили четырёх водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, один из них садился за руль пьяным повторно.

Всего инспекторы выявили 65 нарушений Правил дорожного движения, 37 из которых являются грубыми нарушениями (проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил перевозки детей, непредоставление преимущества в движении пешеходам).

«Уважаемые граждане! Если у Вас появилась информация о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону (36561) 6-11-93 или 102, для принятия своевременных мер сотрудниками ГИБДД и предотвращения возможных трагедий на дороге», - обращается пресс-служба полиции.

Напомним, в Керчи по городу ездил пьяный водитель на «Жигулях»