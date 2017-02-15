За прошедшую неделю госинспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по РК пресекли 71 попытку ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора, - передает Керчь.ФМ.
Запрещённые к ввозу товары общим весом 191,4 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.
Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти 8 собак, 1 кота без ветеринарных сопроводительных документов, а также чучело фазана кустарного производства», -говорится в сообщении.
Потенциально опасные товары и животных вернули на территорию Украины.
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