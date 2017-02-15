Представители научно-исследовательских подразделений в ходе совещания по вопросу проведения инвентаризации лесополос Крыма выдвинули предложения по их использованию и восстановлению и определили соответствующие мероприятия. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Представителями научно-исследовательских подразделений республики были предложены мероприятия по использованию и восстановлению лесополос, – сказано в сообщении. – Создана рабочая группа, определены основные мероприятия по проведению инвентаризации защитных лесных насаждений на территории Крыма».

Заместитель министра минприроды РК Сергей Компанейцев отметил важную социально-экологическую роль лесополос, которая проявляется в очищении воздуха от пыли и токсинов, обогащении его кислородом, антимикробном и звукопоглощающем действии. Кроме того, наличие лесополос сказывается на повышении урожайности сельскохозяйственных культур.