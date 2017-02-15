Крымские рыбаки выловили в январе 6,9 тыс тонн рыбы, что на 42% превышает прошлогодние показатели. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на 1 февраля текущего года на рыбный стол российских потребителей всего поступило 6,9 тыс тонн крымской рыбы, из которых – почти 6 тыс тонн хамсы, 111 тонн тюльки, 368 тонн ставриды, 6 тонн луфаря, 8 тонн сельди, 44 тонны пиленгаса, 10 тонн кефалевых, добытых в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, – говорится в сообщении. – Данные объёмы добычи превышают прошлогодние показатели, когда было добыто 4,9 тыс тонн рыбы, при этом по хамсе вылов увеличился практически вдвое».

По данным ведомства, январский промысел осуществляли 153 рыбодобывающих предприятия и индивидуальных предпринимателя. Сезонные виды рыбы (пиленгас, черноморская ставрида, луфарь, черноморско-азовская сельдь, хамса и тюлька) добывали 27 рыболовецких регистровых судов и 29 единиц маломерного флота. Рыбодобыча велась активными (кошельковые и кольцевые невода, разноглубинные тралы, конусные сети) и пассивными (ставные неводы и сети) орудиями лова. При этом основные промысловые показатели – на счету севастопольских рыбаков, добывших в сложных погодных условиях 5,4 тыс тонн рыбы (77% от общего вылова рыбодобывающих предприятий Крыма).

Напомним, в Крыму создадут «дорожную карту» по сохранению биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне