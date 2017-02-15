Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МКУ Ленинского сельского совета «Централизованная бухгалтерия». Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемая издала приказ о фиктивном трудоустройстве дочери, за которую в течение трех месяцев получала зарплату. Таким образом, она присвоила себе свыше 50 тыс. рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу

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