В Керчи жители района «Семи ветров» жалуются на лестницу, с которой, по их словам, неоднократно падали пожилые жители. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

Также в районе зафиксированы проблемные вопросы с состоянием внутриквартальных дорог и основной трассой, по которой идет общественный транспорт.

«Особое внимание необходимо уделить заброшенному полуразрушенному зданию близ территории школы, грязью на контейнерных площадках, открытым люкам, остановке, к которой сливается грязь во время осадков, бродячим собакам», - написала Щербула.