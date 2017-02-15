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PARAGON — первые линзы ночного ношения, которые корректируют ваше зрение, пока Вы спите. На сегодняшний день ортокератология — наиболее современный метод контактной коррекции близорукости и астигматизма.



Метод коррекции зрения при помощи ортокератологических линз Paragon был сертифицирован в 2002 году в США (FDA approval) и странах объединенной Европы СЕ. В течение трех лет специалисты проводили клинические испытания, которые позволили доказать полную безопасность применения линз Paragon. Такие ортокератологические линзы могут быть рекомендованы пациентам с шестилетнего возраста.

В 2010 году ортокератологические линзы Paragon CRT приказом Росздравнадзора №5357-Пр/10 разрешены к применению на территории Российской Федерации (РУ №ФСЗ 2010/07178).

В чем уникальность линз ночного ношения Paragon?



Роговица — прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу и входит в оптическую систему глаза. Роговица граничит с непрозрачной внешней оболочкой глаза — склерой.

Контактные линзы ночного ношения Paragon обеспечивают временное уменьшение миопии посредством изменения формы (выравнивания) роговицы, которая является эластичной по своей природе. Незначительное уменьшение кривизны роговой оболочки уменьшает чрезмерную фокусирующую способность миопического глаза и полностью компенсирует миопию.

Как работают линзы ночного ношения?

Линзы ночного ношения также, как и обычные контактные линзы, располагаются непосредственно на слизистом слое роговой оболочки. Однако, за счет особой конструкции и формы обратной геометрии, в течение времени, пока Вы спите, линзы мягко влияют на форму роговицы, тем самым временно улучшая зрение, за счет обратимого изменения кривизны роговой оболочки.

Клинические испытания доказывают: после 6–8 часового ношения линзы роговая оболочка сохраняет измененную форму на длительный срок бодрствования человека (до 24-х часов), таким образом, нет необходимости в дополнительной коррекции (очки, контактных линз) днем. Линзы одеваются за 10–15 минут до сна.



Из какого материала сделаны линзы ночного ношения?



Современный материал газопроницаемых линз — это сложный композит: очищенный флюоро-силиконо-акрилат. Каждый из материалов обеспечивает свою функцию: флюор — дополнительную прочность, а силикон — кислородопроницаемость.



Как долго можно пользоваться такими линзами?

Срок службы линз ночного ношения — 1 год. По истечении этого срока кислородная проницаемость линзы уменьшается. Если Вас все устраивает, то и дальше Вы можете пользоваться такой же моделью линз. Единственно, что Вам необходимо будет сделать — это пройти полное диагностическое обследование, для того, чтобы убедиться, что Ваше зрение не изменилось и приобрести новую пару.



Целевая аудитория



• Лучшими кандидатами являются дети и подростки. Линзы Paragon CRT имеют не только корригирующий, но и лечебный эффект - при постоянном ношении происходит торможение или полная остановка прогрессирования близорукости.

• Пациенты, которым невозможно выполнить лазерную коррекцию зрения (тонкая роговица, страх перед операцией и т.д.)

• Пациенты, которые по профессиональным требованиям не могут носить очки или МКЛ, но должны иметь 100% зрение (летчики, высотные монтажники, военные, строители и т.д.)

• Пациенты, которые ведут активный образ жизни и не могут пользоваться очками или МКЛ (контактные виды спорта, дайвинг, сноуборд и т.д.).

В центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ» сертифицированные специалисты проведут Вам необходимые обследования и подбор линз Paragon CRT.

Справки и запись по телефону: 6-12-29, +7 978 002 45 16.

Наш адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 25,