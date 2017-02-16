В Керчи прошло заседание Общественного совета города, в котором приняли участие председатель правления «КрымТЭЦ» Игорь Сенько, руководитель службы перспективного развития предприятия Артем Авалян и глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Об этом Подлипенцев сообщил на своей странице в социальной сети, - передает Керчь.ФМ
Представители «КрымТЭЦ» не согласны с программой, подготовленной для Керчи НП «Энергоэффективный город» и хотели бы предложить ей на рассмотрение альтернативный вариант.
По их словам, реализация проекта рассчитана на 3-3,5 года. Он предусматривает модернизацию КБ ТЭЦ, строительство ТЭЦ «Новой» и «Магистральной». С помощью этих мероприятий «КрымТЭЦ» планирует увеличить количество потребителей и как следствие в будущем уменьшить тарифы на тепло.
Подлипенцев сообщил, что ежедневно в администрацию приходят письма с жалобами на высокие тарифы на теплоноситель, подаваемый КБ ТЭЦ. По его словам, администрация переадресовывает эти обращения в Совет министров РК и другие инстанции.
Напомним, в Керчи за отопление в некоторых домах жители заплатят по 98 рублей за квадратный метр. в Керчи людям пришли счета за отопление по 5 тыс рублей
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