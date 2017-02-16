В Керчи прошло заседание Общественного совета города, в котором приняли участие председатель правления «КрымТЭЦ» Игорь Сенько, руководитель службы перспективного развития предприятия Артем Авалян и глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Об этом Подлипенцев сообщил на своей странице в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

Представители «КрымТЭЦ» не согласны с программой, подготовленной для Керчи НП «Энергоэффективный город» и хотели бы предложить ей на рассмотрение альтернативный вариант.

По их словам, реализация проекта рассчитана на 3-3,5 года. Он предусматривает модернизацию КБ ТЭЦ, строительство ТЭЦ «Новой» и «Магистральной». С помощью этих мероприятий «КрымТЭЦ» планирует увеличить количество потребителей и как следствие в будущем уменьшить тарифы на тепло.

«Безусловно, модернизация сетей, котельных и КБ ТЭЦ необходимы, но людей больше волнует то, что сейчас тарифы КБ ТЭЦ самые высокие в Крыму», - сообщили представители «КрымТЭЦ».

Подлипенцев сообщил, что ежедневно в администрацию приходят письма с жалобами на высокие тарифы на теплоноситель, подаваемый КБ ТЭЦ. По его словам, администрация переадресовывает эти обращения в Совет министров РК и другие инстанции.

«В этом полностью поддерживаю высказывающихся общественников. Рассматривая любой проект, мы, прежде всего, обращаем внимание на то, какую пользу получит города и наши жители. Так что этот вопрос меня очень беспокоит и как главу администрации, и как жителя города. Обратился с просьбой к представителям «КрымТЭЦ» более детально и четко проработать представленный проект», - пишет глава администрации.

Напомним, в Керчи за отопление в некоторых домах жители заплатят по 98 рублей за квадратный метр. в Керчи людям пришли счета за отопление по 5 тыс рублей