В Керчи заработали установленные в конце прошлого года светофоры. Их работа еще не отлажена. Некоторые светофоры успели отработать один месяц и их отключили (около "Авиакасс" и на "Луче"). А другой светофор, на перекрестке улиц Еременко и Кирова, работает несколько дней. Именно с ним у керченских водителей возникли вопросы.

В частности читатели Керчь.ФМ интересуются, можно ли поворачивать налево (с улицы Кирова на Еременко) при включенном основном зеленом сигнале и без дополнительной стрелки. Проанализировав с юристом законодательство и мнения других водителей, мы пришли к выводу что водители имеют право повернуть налево, уступив дорогу встречному транспорту. Но есть важные оговорки, впрочем давайте по-порядку.

Пункт 6.3 ПДД РФ указывает что на светофоре могут применяться зеленые стрелки с указанием разрешенного направления движения. И тут же идет примечание, что выключенный сигнал дополнительной стрелки означает запрет на движение в этом направлении. Именно это примечание вызывает сложности у водителей. Ведь как можно повернуть налево, если стрелка не горит?

Оказывается можно, но только в том случае, если горит основной зеленый сигнал, и на этом основном "зеленом" нет других контурных стрелок, предусмотренных п.6.4 ПДД РФ. Другими словами вы поворачиваете на основной "зеленый".

Дело в том, что для упрощения понимания сигналов законодатель предусмотрел на основных (круглых) сигналах светофора дополнительную информацию в виде черных контурных стрелок. Именно они говорят водителям в каком направлении действует основной сигнал светофора. Такая схема организации движения много лет применяется на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса, Еременко и Мирошника и других местах.

К сожалению на обсуждаемом светофоре нет ни стрелок, ни дополнительной секции, которая бы включалась вместо основного зеленого сигнала и разрешала бы движение прямо (как это сделано на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса). Таким образом можно сделать вывод что водитель имеет право повернуть налево руководствуясь основным зеленым сигналом светофора.

Но дотошные читатели наверняка зададут вопрос - а как же примечание п.6.3 ПДД РФ, запрещающее движение по направлению выключенной стрелки. А очень просто, выключенный сигнал не может регулировать движение. Хотя бы потому что водитель попросту может не знать какая именно стрелка нарисована на дополнительной секции. Ведь стрелки бывают разные:

Таким образом сотрудникам ГАИ всегда можно аргументировано объяснить, что выключенный сигнал стрелки не может являться запрещающим, поскольку неизвестно какое именно движение запрещено. Но есть основной зеленый сигнал (без контурных стрелок), разрешающий движение налево, и его действие не отменяется выключенной стрелкой. Таким образом данное "нарушение" не зависит от водителя, состава административного правонарушения в нем нет, а значит и штраф выписывать нет смысла - любой судья его отменит.

Тем не менее, мы рекомендуем водителям не злоупотреблять этой ситуацией, и если очень надо поехать налево без стрелки обязательно пропустите встречный транспорт со стороны Торгового Порта. Также редакция Керчь.ФМ обращается к городским властям и ГИБДД до наступления курортного сезона решить проблему неопределенности этого перекрестка: нарисовать контурную стрелку на основном зеленом или установить дополнительную секцию со стрелкой "Движение прямо".