На сайте most.life опубликовали раскраску «Крымский мост» с изображениями строителей, оборудования и техники, которыми строится мост. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«Каждый вид техники представлен в раскраске в качестве героя, которому посвящен отдельный разворот с черно-белой картинкой для раскрашивания, цветным образцом и стихотворением. Автор строк – известный детский поэт и писатель Андрей Усачев – объяснил простыми словами назначение сложных устройств для мостостроения. Впервые в игровой стихотворной форме рассказывается о гидравлическом молоте, направляющем каркасе – кондукторе и установке для погружения свай на глубину до 90 м», - рассказали в ведомстве.

Стихотворения и иллюстрации создавались на основе фотографий с разных участков большой стройки. Как отмечает пресс-служба, художники детально изучили десятки снимков и нарисовали строительную технику в доступном для детей формате, сохраняя при этом достоверность внешнего облика и основных конструктивных особенностей машин и механизмов.

«Альбом-раскраска станет своего рода путеводителем для детей по большой и важной стройке, которая, безусловно, войдет в историю. Рисунки помогут подрастающему поколению понять, что такое Крымский мост, кем и с помощью какой техники он создается», - рассказал директор по строительству моста через Керченский пролив компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Альбом доступен для скачивания и распечатки. Рисунок моста можно раскрасить онлайн. Первыми картинки в альбоме раскрасили ученики Тамани и Керчи. В детских школах искусств на двух берегах прошли уроки, посвященные строительству Крымского моста.

Напомним, крымчане могут наблюдать за строительством Керченского моста онлайн

Фото: пресс-служба