Срок подачи заявлений на оформление права аренды земли, находившейся в аренде у физических и юридических лиц до присоединения Крыма к России, заканчивается 1 апреля текущего года. Об этом Крыминформу сообщила первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Елизавета Ковалевская, - передает Керчь.ФМ.

Она подчеркнула, что до 1 апреля все юридические и физические лица, получившие право постоянного пользования землей при украинской юрисдикции, должны подать заявления на оформление права аренды для возможности дальнейшего использования участков.

Подведя итоги 2016 года, Ковалевская также отметила, что министерством имущественных и земельных отношений Крыма были перевыполнены плановые показатели по аренде имущества на 38% и на 34% по аренде земельных участков в сравнении с 2015 годом. «Денежные поступления в бюджет Республики Крым от аренды имущества в 2016 году составили 380 млн рублей и 209 млн рублей – от аренды земельных участков», – уточнила первый замминистра.