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Мебельный салон «ЮРАНА»- всегда комфорт, всегда качество !

СПЕШИТЕ, СКИДКА на все 10% Как нас НАЙТИ: Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества! г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186 Мягкая мебель, офисная ,спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие!!! Большой внимание в салоне, мы уделяем выставочным экземплярам мебели ЛЕРОМ, т.к являемся официальными представителями Компани .Серия Лером это оригинальный вариант модификации стиля гостиной, спальни, детской, прихожей и шкафам купе! Фасады выпуклые и рельефные одновременно, смотрятся изысканно и благородно! Производство компании сертифицировано по международным стандартам качества ISO 9001-2001. Доставка , сборка, гарантия качества! Акция действительна до 28 февраля 2017г.

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