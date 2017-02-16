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Как нас НАЙТИ:
Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества!
г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186
Мягкая мебель, офисная ,спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие!!!
Большой внимание в салоне, мы уделяем выставочным экземплярам мебели ЛЕРОМ, т.к являемся официальными представителями Компани .Серия Лером это оригинальный вариант модификации стиля гостиной, спальни, детской, прихожей и шкафам купе! Фасады выпуклые и рельефные одновременно, смотрятся изысканно и благородно! Производство компании сертифицировано по международным стандартам качества ISO 9001-2001.
Доставка , сборка, гарантия качества!
Акция действительна до 28 февраля 2017г.