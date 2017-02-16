Специализированные суда ледового класса будут направлены для поддержки флота строительства Крымского моста в случае осложнения метеоусловий и ледовой обстановки. Об этом сообщили Крыминформу в министерстве транспорта РФ, - передает Керчь.ФМ.

«Задействовать специализированные суда ледового класса для поддержки флота строительства моста в Крым предполагается по необходимости – в случае осложнения метеоусловий и ледовой обстановки», – говорится в сообщении минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что по данным на полдень 15 февраля, ледовых образований по фарватеру Керчь-Еникальского канала в районе строительства Крымского моста практически не наблюдается. В бухте Керчь – чистая вода. В районе таманского берега фиксируется ледовый припай толщиной около 11 см, не представляющий сложностей для строительства.

В минтрансе также отметили, что по предварительному прогнозу метеослужбы, в течение 16 февраля возможен вынос с севера Керченского пролива к косе Тузла отдельных льдин, обломков ледяных полей. С 17 февраля ледообразование в Азовском море приостановится, а смена ветра на южный приведет к дрейфу ледовых образований из Керченского пролива на север.

Напомним, Керченская переправа может приостановить свою работу.

С воскресенья ООО "Морская Дирекция" рекомендовала воздержаться от поездок через паромную переправу до улучшения погодных условий. Также, на сайте ООО "Морская Дирекция" каждые четыре часа обновляется оперативная информация относительно состояния паромной переправы.