На оказание услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире телепередач, информационных видеосюжетов о деятельности Администрации города Керчи из керченского бюджета готовы потратить 2 миллиона рублей, – передает Керчь.ФМ.

Завтра, 17 февраля заканчивается срок предоставления конкурсной документации. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Об организациях, подавших заявки на участии в конкурсе пока не известно, однако у конкурсантов могут возникнуть непреодолимые сложности, так как Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта произведен по отношению к печатному изданию, а не к телевидению.

Более того, керчане должны понимать, что как и в прошлом году, деньги из местного бюджета о деятельности керченской администрации предусмотрены за размещение видеосюжетов только в формате эфирного кабельного вещания (стр.38. Техническое задание).

Ознакомиться полностью с конкурсной документацией можно здесь.

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Напомним, на освещение своей деятельности Администрация и горсовет потратят в 2017 году более 6 миллионов рублей.

Фото: интернет.