Четыре ледокола «Росморпорта» осуществляют проводку судов в Азовском море. Об этом сообщили Крыминформу в министерстве транспорта РФ, - передает Керчь.ФМ.

«Ледокольную проводку судов в Азовском море обеспечивают ледоколы ФГУП «Росморпорт»: «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов». При необходимости, по решению Бассейновой комиссии по организации ледокольных проводок, для работы в портах «Темрюк», «Керчь», «Кавказ», обеспечения паромной переправы Крым – Кавказ и обеспечения строительства мостового перехода (Крымский мост) могут быть направлены многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», буксиры «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Серебряков», – сообщили в минтрансе РФ.

По данным министерства, за период с 10 по 13 февраля ледокол «Капитан Демидов» провёл один караван из 20 судов (12 на Ростов-на-Дону, 5 на Азов, 3 на Таганрог) от Керченского пролива до портов назначения. Незамедлительно после окончания проводки судов в порты ледокол «Капитан Демидов» убыл 13 февраля назначением в Керченский пролив с караваном из 19 судов (из Ростова-на-Дону 7 ед., из Азова 9 ед., из Таганрога 3 ед.). Ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Чудинов» осуществили совместную проводку каравана из 34 судов из портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог.

«Бассейновая комиссия по организации ледокольной проводки и штабы ледокольных проводок предпринимают все усилия для оптимизации работы имеющихся четырёх ледоколов в целях обеспечения ритмичной работы всех морских портов и операторов грузовых терминалов», – подчеркнули в минтрансе РФ.

По данным онлайн-сервиса Marrine Traffic, у входа в Керченский пролив со стороны Чёрного моря на данный момент скопилось около сотни судов.

Напомним, вчера в Керченском проливе ледокольной проводки в порты ожидало более 90 судов