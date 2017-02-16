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На правах рекламы

Услуги пожарно-охранной безопасности от ООО «ПОЖСПЕЦСЕРВИС»

-Техническое обслуживание Пожарной, охранной сигнализации

- Техническое обслуживание Систем видеонаблюдения



-Продажа и Техническое обслуживание Огнетушителей.



-Монтаж и проектирование Пожарной, охранной сигнализации

-Монтаж и проектирование Систем видеонаблюдения



-Разработка планов эвакуации на фотолюминесцентной основе

-Разработка Декларации пожарной безопасности -Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций.



Предприятие гарантирует качественное выполнение работ согласно действующих ГОСТов Российской Федерации. Лицензия №82-Б/00011 ГУ МЧС России по РК от 19.12.2015г. (бессрочно)



Контакты:

+7 978 09 21 215

pss.crimea.kerch@gmail.com



www.пссервис.рф

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