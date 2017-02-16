В Керчи, 14 февраля в ЮГНИРО, на расширенном коллоквиуме лаборатории биоресурсов Мирового океана заслушали отчеты трех сотрудников. Данные сотрудники недавно возвратились из Антарктики, из моря Росса и моря Амундсена, - передает Керчь.ФМ.

«В этих морях, за Южным полярным кругом национальные и международные наблюдатели ФГБНУ «ЮГНИРО» в декабре 2016 - январе 2017 г. по программе международной организации – АНТКОМ (Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) в очередной раз проводили научное наблюдение на рыболовных судах России и Южной Кореи, которые вели промысел антарктического клыкача», - рассказали на мероприятии.

Все три докладчика представили свои отчеты в виде презентаций. Также они показали фотографии промысловых работ.