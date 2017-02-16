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В Керчи автомобиль «BMW» вылетел на обочину и снес ограждение

В Керчи, 16 февраля на улице Кирова, автомобиль «BMW» въехал в ограждение, - передает Керчь.ФМ. Автомобиль снес несколько секций металлического забора. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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