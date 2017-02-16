В Керчи, 16 февраля на улице Кирова, автомобиль «BMW» въехал в ограждение, - передает Керчь.ФМ.
Автомобиль снес несколько секций металлического забора. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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В Керчи, 16 февраля на улице Кирова, автомобиль «BMW» въехал в ограждение, - передает Керчь.ФМ.
Автомобиль снес несколько секций металлического забора. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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