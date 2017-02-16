В Керчи в фотостудии "5 ОКОН" объявлен детский фотопроект, длительностью в целую неделю!
Это значит, что в эти дни для самых маленьких посетителей будут действовать приятные условия и цены.
С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ в студии "5 ОКОН" будут проходить детские съемки, полные веселого настроения, радостных улыбок и добрых эмоций.
Подарите своему ребенку радость, пополнив при этом ваш семейный фотоальбом невероятными снимками в интерьерных фотозонах.
Вас ждут:
- 45 минут съемочного процесса абсолютно во всех фотозонах студии "5 ОКОН",
- все удачные снимки на память о прекрасно проведенном дне,
- 10 профессионально обработанных фотографий с ретушью.
Стоимость: 2000 рублей.
Запись по телефону: +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - Антонина Керченская.