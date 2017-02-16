В Керчи, 14 февраля, прошла встреча с главой администрации города Владимиром Подлипенцевым и жителями поселка Героевка. Об этом глава администрации написал на своей странице в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

По его словам, люди с нетерпением ждут газификации поселка и проведение водоотведения. Первоначальный этап – это выполнение проектно-изыскательских работ.

По словам начальника управления единого заказчика Вадима Стригунова, ПИРы на газификацию района будут сделаны в течение двух календарных лет, а на водоснабжение – года.

На встрече сообщили, как только позволят погодные условия рабочие подсыпят дороги на улицах Гражданская, Озерная, Зои Космодемьянской. Также на комиссию по организации безопасности дорожного движения, которая состоится на следующей неделе, обсудят вопрос об установке знаков и ограничителей скорости в поселке. После согласования с ГИБДД будет инициирована процедура выделения средств для этих целей.

«Руководителю коммунального муниципального предприятия Александру Макарову поручено установить дополнительные контейнеры для удобства жителей так называемой верхней части Героевки. Будет решен вопрос с вывозом мусора с территории кладбища», - сообщил Подлипенцев.

Напомним, на последний сход граждан в Героевке представители власти не приехали

Фото:соцсети