В Керчи начинается подготовка к годовщине Дню Победы. Как сообщила на своей странице в социальной сети председатель горсовета Лариса Щербула, сейчас выявляются проблемы с благоустройством памятников, которые нужны устранить, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, средства на эти нужды закладывались ранее в бюджете.

«По предварительной оценке вижу, что главные задачи - это благоустройство, спил ветвей деревьев, уборка территории, замена и восстановление тротуарной плитки, покраска, побелка, другой мелкий косметический ремонт», - написала она.

Фото: соцсети