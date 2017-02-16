В Керчи, на 16 февраля, со стороны порта «Крым» накопилось 60 «ГАЗелей» и 275 грузовых автомобилей. Со стороны порта Кавказ – 96 «ГАЗелей» и 820 грузовых ТС Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

По информации ведомства, переправа работает по фактической погоде.

Время ожидания погрузки для грузовых автомобилей со стороны порта Крым составляет 40 часов, со стороны порта Кавказ – 88 часов.

Напомним, водителей грузовиков просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

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