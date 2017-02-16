Плата за вход на особо охраняемые природные территории в Крыму взиматься не будет, т. к. это незаконно. Об этом Крыминформу заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алла Архангельская, - передает Керчь.ФМ.

«Государственное автономное учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» будет утверждать своим приказом плату за туристические услуги, а проход – бесплатный. Все это будет вывешиваться на сайте. До мая вся информация появится, все это проходит согласование с прокуратурой», – заявила она.

Замминистра уточнила, что информация обо всех объектах, посещение которых бесплатно для всех жителей и гостей полуострова, будет размещена на официальных интернет-ресурсах минприроды и подведомственного учреждения. Всего на территории Крыма находится 197 особо охраняемых природных территорий.