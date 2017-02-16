В Крыму 14-летняя девочка чуть не покончила жизнь самоубийством из-за группы в социальной сети ВКонтакте. По данным следствия, с августа 2016 года до февраля 2017 года девочка переписывалась с незнакомыми людьми, которые с помощью психологического давления давали ей опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства. К счастью, девочка рассказала об этом матери, которая в свою очередь, сообщила об этом в правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по Крыму, - передает Керчь.ФМ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства).

Оказалось, что эта «игра» появилась в соцсети в прошлом году. Несовершеннолетних детей приглашают вступить в группу, где есть упоминание про «китов», «50 дней» и «синий». Затем подросткам предлагают пройти 50 заданий, а в конце совершить самоубийство. Причем, если ребенок отказывается это делать, им угрожают убийством их родных. В подтверждение злоумышленники присылают домашний адрес ребенка. Скорее всего, адрес вычисляется по IP, так как в последнем задании детям присылают странную ссылку.

Как пишет «Новая газета», в России с ноября 2015-го по апрель 2016 года произошло 130 суицидов детей, которые были членами одних и тех же групп в интернете

Кроме того, как стало известно Керчь.ФМ в некоторых школах Керчи на родительских собраниях уже говорили об этом и просили уделить особое внимание на поведение ребенка и его социальные сети.

В интернете пишут, как родителям можно распознать, что ребенок в «игре»:

Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы. Рисует китов, бабочек, единорогов. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты», «50 дней» и т.д. Закрыл доступ к подробной информации. В переписке с друзьями (на личной «стене») есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». ОПАСНО, если появляются цифры, начиная от 50 и меньше. Переписывается в мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Органы следствия обращаются ко всем родителям с просьбой проверить личную переписку подростков в социальных сетях и в случае обнаружения записей с предложением совершить ряд опасных для жизни и здоровья детей действий, немедленно позвонить по телефону доверия Главного следственного управления – 69-24-81или на короткий номер телефона «Ребенок в опасности!» - 123.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, а также устанавливается круг потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, крымские дети бросаются под колеса машин из-за игры «Беги или умри»

Фото: интернет