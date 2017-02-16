Госавтоинспекция Керчи информирует об изменениях, внесенных в законодательство Российской Федерации в части осуществления организованной перевозки групп детей, а также перевозки грузов автомобильным транспортом, - передает Керчь.ФМ.

Так, с 1 июля 2017 года для осуществления организованной перевозки групп детей допускается использование автобусов, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.

Автобусы должны соответствовать по своему назначению и конструкции, техническим требованиям, предъявленным к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащены в установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Данные изменения внесены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1558 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года № 1177», которым утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

Также, с 3 января 2017 года размещение делимого груза на транспортном средстве должно осуществляется таким образом, чтобы общая масса транспортного средства с таким грузом не превышала допустимые массы транспортных средств, установленные в приложении № 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, а допустимые осевые нагрузки транспортных средств не превышали допустимые осевые нагрузки транспортных средств, установленные в приложении № 2 к Правилам.

Изменения внесены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1442 «О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом»).

Фото: интернет