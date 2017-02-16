Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил ужесточить меры по отношению к незаконным подключениям к электроэнергии и к должностным лицам, допустившим эти подключения. Об этом он заявил Крыминформу в ходе рабочей встречи с начальником Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Павлом Козловым, - передает Керчь.ФМ.

Заявление Аксёнова прозвучало в ответ на информацию Козлова о том, что воровство электроэнергии приводит к превышению лимитов мощности.

«Как пример, можно привести Центральный и Куйбышевский рынки Симферополя, где точка подключения имеет, скажем, 10 кВт, а подключено 100 точек. Здесь уже грубейшее нарушение», – прокомментировал ситуацию Козлов.

«Ни одного незаконного присоединения быть не должно. Надо вычистить совместно с представителями «Крымэнерго», правоохранительными органами по всем цепочкам, по всем звонкам, которые поступают, дойти до потребителя. Обнаруживается такая ситуация, всё равно без помощи должностных лиц обычно такая схема не работает, – заявил Аксёнов. – Должны быть представления на увольнение соответствующих сотрудников, которые допускают подобные промахи».

Он также попросил Козлова взять на личный контроль ситуацию по подключениям.

Напомним, Крымэнерго просит сообщать об отключениях света.