Глава Республики Крым Сергей Аксенов снял карантин по африканской чуме свиней, введенный в двух сельских поселениях Советского района в конце января этого года. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства РК, - передает Керчь.ФМ.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в местах обнаружения трупов свиней, расположенных на удалении 2,5 километра восточнее и 1,7 километра северо-восточнее с. Заветное и на удалении 3,5 километра юго-западнее села Новый Мир Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым», – сказано в документах на портале.

Напомним, африканская чума свиней распространилась в Белогорском районе Крыма