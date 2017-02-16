Глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл карантин по бешенству собаки в селе Семёновка Ленинского района. Соответствующий указ главы республики опубликован на правительственном портале Крыма.

Согласно документу, карантин введён предположительно на два месяца в связи с обнаружением трупа собаки вблизи частного домовладения, - передает Керчь.ФМ.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству собаки на ограниченную территорию – место обнаружения трупа собаки, вблизи частного домовладения, расположенного по адресу: ул. Шведченко, 27, село Семеновка Ленинского района Республики Крым, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Неблагополучным пунктом считать село Семеновка Ленинского района Республики Крым», – говорится в указе.

Документом также наложен запрет на торговлю домашними животными на территории Семёновки и вывоз из села собак и кошек.