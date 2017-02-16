Информационный программный комплекс «Интерактивный перечень пляжей Республики Крым» стал доступен для крымчан и гостей полуострова на туристическом портале Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК, - передает Керчь.ФМ.

«Карта пляжей – графический «гид» по пляжам Крыма, который создан для того, чтобы помочь туристам заранее определиться с выбором места отдыха и сделать их пребывание на полуострове максимально комфортным. На сайте очень удобный поиск. Можно выбрать пляж по его названию, месту расположения, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт, по функциональному назначению: лечебный, детский и общего пользования, а также по типу грунта: песчаный, галечный, гравийный, смешанный. Для удобства отдыхающих на карте обозначаются температура воздуха и воды, как добраться до пляжной территории, есть прогноз погоды на десять дней», – рассказал о новом сервисе министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

В пресс-службе также сообщили, что в интерактивном перечне пляжи общего пользования обозначены зеленым цветом, лечебные – красным, детские – оранжевым. При выборе пляжа открываются его фотографии и описание. На сайте можно оценить качество пляжей и оставить отзыв о них.

Согласно карте в Керчи четыре пляжа - это «Водная станция», «Городской пляж», «Героевский Пляж» и «Московский Пляж».