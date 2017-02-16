Служба автомобильных дорог Крыма планирует начать 22 февраля онлайн-трансляцию строительства так называемых автоподходов к Крымскому мосту в районе Керчи. Об этом Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма, являющейся заказчиком трассы «Таврида», Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ.

«На всех объектах федеральной целевой программы и крупных стройках у нас будут установлены веб-камеры с онлайн-трансляцией на наш портал. В тестовом режиме первую камеру мы запускаем на автоподходах к Крымскому мосту. 22 февраля делаем тестовый запуск», – сказал Сафронов и добавил, что всего на этом участке будет установлено восемь камер.

Он добавил, что с 1 марта веб-камеры также появятся на строительстве участка симферопольской объездной дороги от Дубков к Левадкам.

«Мы планируем четыре точки оборудовать веб-камерами, чтобы стройка максимально просматривалась. На основных участках, где будут искусственные сооружения, большая выемка грунта и насыпь», – уточнил Сафронов.

Напомним, в Керчи начали подготовительные работы под строительство автостанции на трассе «Таврида». Также для ее строительства у горожан изымут 22 земельных участка. На пути строительства «Тавриды» ученые насчитали полсотни археологических объектов. Строительство автоподходов к Керченскому мосту планировали начать в феврале.