Служба автомобильных дорог Крыма планирует начать 22 февраля онлайн-трансляцию строительства так называемых автоподходов к Крымскому мосту в районе Керчи. Об этом Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма, являющейся заказчиком трассы «Таврида», Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ.
Он добавил, что с 1 марта веб-камеры также появятся на строительстве участка симферопольской объездной дороги от Дубков к Левадкам.
Напомним, в Керчи начали подготовительные работы под строительство автостанции на трассе «Таврида». Также для ее строительства у горожан изымут 22 земельных участка. На пути строительства «Тавриды» ученые насчитали полсотни археологических объектов. Строительство автоподходов к Керченскому мосту планировали начать в феврале.
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