На юге Керченского пролива ледокольной проводки в порты Таганрогского залива, вчера, 15 февраля во второй половине дня, ожидало 91 судно. Как передает региональный корреспондент ИАА «ПортНьюс», об этом 15 февраля сообщил руководитель Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря Сергей Сафоничев на внеочередном заседании в Ростове-на-Дону, - передает Керчь.ФМ.

По информации капитанов морских портов, ледокольной проводки судов в порт Ростов-на-Дону ожидало 41 судно, в Азов – 36 ед. флота, в Таганрог – 14 судов.

Сергей Сафоничев пояснил, что скопление флота обусловлено неблагоприятными гидрометеорологическими и ледовыми условиями в Азовском море, в частности, ветрами западных направлений и дрейфом льдов.

По словам руководителя Бассейновой комиссии, предприняты меры для ликвидации образовавшегося скопления флота на юге Керченского пролива. 15 февраля к ТФК-1 двигался линейный ледокол «Капитан Мошкин», который после обследования ледовой обстановки на севере Керченского пролива должен был провести караван судов на вход в порты Таганрогского залива, планировалось, что в караван войдет 21 судно.

Одновременно из портов Таганрогского залива в Керченский пролив двигался караван из 19 судов под проводкой двух линейных ледоколов Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» «Капитана Демидова» и «Капитана Чудинова».

«Средняя скорость движения каравана составляла 6,5 узлов», - уточнил Сергей Сафоничев.

После завершения этой проводки ледоколы должны без промедления провести следующий караван судов на вход в порты Таганрогского залива.