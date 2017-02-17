Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что на следующей неделе уволят директора государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго», а с 15 марта начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Об этом он заявил Крыминформу в ходе рабочей встречи с начальником службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Павлом Козловым, - передает Керчь.ФМ.

По словам Аксёнова, кадровые перестановки связаны со срывами, произошедшими в ходе текущего отопительного сезона.

«В этом году мы должны все вопросы по подготовке к отопительному сезону решить летом. В ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», – заявил Аксёнов.

Он также поручил Козлову подготовить распоряжение о начале подготовки к новому отопительному сезону уже 15 марта.

В настоящее время директором «Крымтеплокоммунэнерго» является Леонид Хотулев.

Ранее по информации «Новости Крыма», Хотулев возглавлял государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго». Перед этим в феврале 2014 года он занимал должность директора рязанских теплосетей, а до этого работал замом и и.о. руководителя представительства Рязанской области в Москве.

Леонид Хотулев — экс-директор РМПТС, которого уволили по инициативе губернатора Рязанской области Олега Ковалева в августе 2014 года. Поводом увольнения стал ряд обращений жителей Рязани с жалобой на то, что РМПТС в одностороннем порядке отключает горячее водоснабжение в домах, где проживают неплательщики.

«Подобное решение мог принять только человек недалекий и безответственный. Да я бы такого даже в дворники не взял, а он у вас руководитель!» — сказал тогда губернатор.