В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на огромную яму на улице Свердлова, которую оставил водоканал. Напомним, ее разрыли 25 января и после окончания работ засыпали щебнем. Позже ее раскопали еще раз, 2 февраля.

«Сколько можно уже это терпеть, посреди дороги огромная яма. В городе и так дороги в ужасном состоянии так еще и не латают то, что разрыли. Они что ждут, что она сама себя заасфальтирует?», - рассказал водитель.

Также керчане жалуются на улицу Кирова, где не заасфальтировали некоторые вырезанные участки для ямочного ремонта:

«Эти ямы вырезали еще в том году, когда их заасфальтирую? Или администрация города не ездит по городу и не видит проблем? Или все на танках катаются у нас? Так мы еще и транспортный налог платим, вот за что, правда, непонятно», - заключил возмущенный читатель.