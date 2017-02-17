Принятые заказчиком «Тавриды» технические решения смогли значительно сократить потребность в привозных инертных материалах, необходимых для строительства федеральной трассы. Об этом Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ.
Он уточнил, что крымские инертные материалы будут использоваться при формировании тела насыпи дороги и в щебёночно-песочной смеси.
Напомним, в Керчи начали подготовительные работы под строительство автостанции на трассе «Таврида». Также для ее строительства у горожан изымут 22 земельных участка. На пути строительства «Тавриды» ученые насчитали полсотни археологических объектов. Строительство автоподходов к Керченскому мосту планировали начать в феврале.