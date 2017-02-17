Буксир «Адмирал Серебряков» ледового класса оказывает поддержку строителям Крымского моста по проводке баржебуксирных составов от временного причала на острове Тузла до фарватера Керчь-Еникальского канала. Буксир прибыл вечером 15 февраля. Баржами производится доставка трубосвай к участкам работ в акватории.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Тамань», - передает Керчь.ФМ

По данным на полдень 16 февраля, в Таманском заливе сохраняется ледовый припай толщиной около 10-12 см, не представляющий опасности для временных и основных конструктивов стройки в Керченском проливе. Ледовых образований по фарватеру Керчь-Еникальского канала в районе строительства (западнее от острова Тузла) не наблюдается. Как сообщает ведомство,в бухте Керчь – чистая вода.

По предварительному прогнозу метеослужбы, в ближайшие двое суток ожидается постепенное ослабление ледовых процессов, смена ветра на южный приведет к дрейфу ледовых образований из Керченского пролива на север.

В рамках строительства моста через Керченский пролив разработана и реализуется программа мониторинга и управления ледовой обстановкой.

В части мониторинга, помимо данных Росгидромета, строители используют спутниковый мониторинг, данные с трех автоматических метеостанций в районе строительства. Предусмотрены наблюдения на так называемых «ледовых полигонах» (то есть непосредственный контроль за ледовыми полями), авиационная разведка с использованием беспилотников.

Среди мероприятий по управлению ледовой обстановкой – применение ледокольного флота, очистка акватории ото льда, буксировка торосов. Определены буксиры и ледоколы, возможные к привлечению. Это флот строительства (например, ледокольный экскаватор – амфибийный комплекс для ледоразрушения) и специализированные суда «Росморпорта», «Морспасслужбы Росморречфлота».

Буксир «Адмирал Серебряков» принадлежит Азово-Черноморскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт», порт приписки – Новороссийск.

«Ледовая обстановка не повлияла на строительно-монтажные работы. Готовы 244 опоры из 595, предусмотренных проектом. В работе – более 150 опор. Погружены почти 4 тысячи свай трех типов. Укрупнено и опущено на опоры 28 пролетов (более 22,3 тысяч тонн металлоконструкций), в работе – почти 60 пролетных строений. Идут работы по надвижкам пролетных строений на морские опоры на участках между Тузлинской косой и островом Тузла и у западной оконечности острова Тузла в направлении фарватера. Бетонирование плиты проезжей части ведется на участках между опорами №12-16, 167-179 автодорожной части моста», - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба