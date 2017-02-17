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Продается Chevrolet Lanos, 2007 года. Двигатель, 1.5 л, мощность - 86 л.с. Пробег авто - 120 тыс.

Передние стеклоподъемники, гидроусилитель, кондиционер, подушка безопасности водителя.

Машина ухоженная, в хорошем состоянии. В салоне не курили. Ничего не гремит и не стучит!

Дополнительно: заменены амортизаторы, подшипники FAGовские - перед и зад, новые шрусы, рулевая рейка отреставрирована на 119 тысячах, на 120 тысячах произведена раскоксовка двигателя ЛАВРом, компрессия - 12 в каждом цилиндре. Заменено масло в коробке LIQUI MOLY 75 w 90. На 120 тысячах произведена замена масла в двигателе Рольф 10 w 40. Аккумулятор новый, резина всесезонка.

С переоформлением в ГАИ.

Цена: 180 000 руб.

Телефон: +7 978 829 34 89 Владимир