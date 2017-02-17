На правах рекламы

ГОРМОНЫ

БИОХИМИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

ПЦР-ДИАГНОСТИКА

ОБЩАЯ КЛИНИКА

ЦИТОЛОГИЯ

БАКТЕРИОЛОГИЯ

ОНКОМАРКЕРЫ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

! Результаты анализов от 1 дня

! Скидки и дисконтные программы

! Получение результатов анализов удобным для Вас способом:

- В центре обслуживание пациентов

- По средствам электронной почты

- В личном кабинете на сайте компании

Ценности

Сервис и профессионализм: Мы помогаем нашим клиентам в их работе и ориентированы на их потребности. Мы профессионалы, и наши клиенты, работая с нами, должны быть уверены в своем будущем. При этом истина для нас важнее прибыли и экономия миллиона — потеря, если при этом пострадает хотя бы один пациент.

Технологии: Мы стремимся к технологическому лидерству. Мы знаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех. Мы внедряем самые современные технологии и практики и уверены, что будущее за автоматизацией лабораторных процессов. Мы поддерживаем самые высокие стандарты качества, достоверности и надежности.

Инновации и лидерство: Мы постоянно совершенствуемся и делаем новые технологии ближе для наших клиентов. Мы концентрируемся на лидирующей позиции в отрасли, потому что мы уверены, что лучшие решения для пациентов и врачей у нас. Мы работаем, чтобы донести знания до наших сотрудников, клиентов и пациентов.

Сдать анализы в Керчи:

Адрес Центра: г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 7 К. (Центр МРТ)

Телефон для справок: +7 (978) 780-19-00

Акция действует до 20.02.2017