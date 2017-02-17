В Керченском технологическом техникуме в честь годовщины вывода войск из Афганистана прошел турнир по волейболу среди студентов 1-го курса.
Об этом Керчь.ФМ сообщили в техникуме.
Соревнования прошли по круговой системе, согласно правил FIVB.
В результате однодневной борьбы, первое место завоевал коллектив 911 группы (профессия - Слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Козлов Г.А.).
Второе место - команда группы № 511 (профессия - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения – Ушакова И.В.), на третьем месте - группа № 811 (профессия - повар, кондитер. Мастер производственного обучения – Рыбкина Е.В.)
Команда победителей выступила в следующем составе: Никита Трефилов, Никита Сафонов, Даниил Бердников, Валерий Коваленко, Алексей Самохвалов, Дмитрий Токарев, Артур Калюга, Рустем Исметов.
Лучшим игроком турнира по единогласному решению судейской коллегии признан – Илья Сулима. (511 группа)
Подготовку, организацию и проведение соревнований обеспечила судейская бригада в составе – главного судьи Виталия Милюхина, судья – Александра Демина, секретаря - Сергея Биховец.