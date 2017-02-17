На очередном заседании общественный совет Министерства здравоохранения РК на повестке дня рассмотрен вопрос касающейся реорганизации керченских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, - передает Керчь.ФМ.
Министр здравоохранения РК Александра Голенко предложил реорганизовать ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» и присоединить ее к ГБУЗ РК «Керченской больнице №1 имени Н.И.Пирогова». По данному вопросу проведут общественные слушания.
Фото: архив
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.