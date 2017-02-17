

1 064

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи детскую больницу хотят объединить с больницей №1

На очередном заседании общественный совет Министерства здравоохранения РК на повестке дня рассмотрен вопрос касающейся реорганизации керченских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, - передает Керчь.ФМ. Министр здравоохранения РК Александра Голенко предложил реорганизовать ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» и присоединить ее к ГБУЗ РК «Керченской больнице №1 имени Н.И.Пирогова». По данному вопросу проведут общественные слушания. Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.