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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на управляющую компанию составили протокол из-за плохого состояния дома

В Керчи специалисты управления муниципального контроля выявили отсутствие и неисправное состояние конструктивных элементов фасада многоквартирного дома по улице Клинковского, 8. Это является нарушением Правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ По данному факту специалисты составили протокол об административном правонарушении. «Представителю управляющей компании, обслуживающей данный дом, разъяснено, что это является грубым нарушением Правил благоустройства, которое влечет за собой разрушение здания», - сообщает пресс-служба. Как отмечает ведомство, представители управляющей компании вину юридического лица признали и обязались устранить нарушения, как только установится благоприятная погода. Вопрос находится на контроле управляющей компании. Напомним, в Керчи собственнику пришлось закрашивать надписи на заборе. В Керчи на расклейщика объявлений составили админпротокол

Служба новостей Керчь.ФМ

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