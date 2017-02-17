В Керчи специалисты управления муниципального контроля выявили отсутствие и неисправное состояние конструктивных элементов фасада многоквартирного дома по улице Клинковского, 8. Это является нарушением Правил благоустройства.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
По данному факту специалисты составили протокол об административном правонарушении.
Как отмечает ведомство, представители управляющей компании вину юридического лица признали и обязались устранить нарушения, как только установится благоприятная погода. Вопрос находится на контроле управляющей компании.
Напомним, в Керчи собственнику пришлось закрашивать надписи на заборе. В Керчи на расклейщика объявлений составили админпротокол
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.