В Керчи полиция встретилась с педагогическим коллективом и учащимися Керченского политехнического колледжа. Как сообщает пресс-служба МВД Керчи, встреча проходила в два этапа, - передает Керчь.ФМ.
На первом этапе состоялась рабочая встреча полицейских с педагогами. Им рассказали об обстановке в городе, ДТП, которые произошли с начала года и т.д.
В ходе второго этапа полицейские встретились с учащимися учебного заведения. Ребятам напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, в том числе безопасного поведения вблизи проезжей части и на дороге, разобрали алгоритм действий при возникновении угроз террористического, экстремистского характера, напомнили об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, губительных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Как пишет пресс-служба, среди основных рекомендаций полицейских по обеспечению безопасности жизни и здоровья является бдительность и осторожность.
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