В Керчи полиция встретилась с педагогическим коллективом и учащимися Керченского политехнического колледжа. Как сообщает пресс-служба МВД Керчи, встреча проходила в два этапа, - передает Керчь.ФМ.

На первом этапе состоялась рабочая встреча полицейских с педагогами. Им рассказали об обстановке в городе, ДТП, которые произошли с начала года и т.д.

В ходе второго этапа полицейские встретились с учащимися учебного заведения. Ребятам напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, в том числе безопасного поведения вблизи проезжей части и на дороге, разобрали алгоритм действий при возникновении угроз террористического, экстремистского характера, напомнили об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, губительных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Как пишет пресс-служба, среди основных рекомендаций полицейских по обеспечению безопасности жизни и здоровья является бдительность и осторожность.

«Так, пребывая в местах массового скопления людей, необходимо обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, предметы, транспортные средства, а также людей, одетых не по сезону либо в просторную одежду, с неадекватным поведением, неестественной бледностью, заторможенной реакцией движений, желанием скрыться от камер видеонаблюдения, скрывающими свое лицо. Причем национальность граждан принципиальной роли не играет», - пишет ведомство.